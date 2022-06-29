Про це свідчить дані опитування, проведеного на замовлення Wall Street Journal і дослідницького інституту NORC при Чиказькому університеті.

Згідно з даними опитування, 89% українців заявили, що було б неприйнятно поступатися території, яку Росія зайняла з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого. 81% респондентів заявили, що не може бути перемовин про мир з умовою щодо того, щоб залишити Росії ті території України, які вона анексувала раніше, тобто Крим, а також частину Донецької та Луганської областей.

Відповідаючи на запитання щодо можливого результату війни, 66% українців заявили, що ЗСУ, найімовірніше, вдасться витіснити Росію з території, яку вона захопила цього року. І лише 10% вважають, що така перспектива малоймовірна.

Трохи більш ніж половина респондентів, близько 53%, заявили, що, на їхню думку, українські сили, ймовірно, отримають ще суттєвішу перемогу, витіснивши Росію з усієї території, яку вона окупувала в останні роки, включаючи Крим і Донбас. Близько 20% заявили, що війна, ймовірно, триватиме як затяжний військовий конфлікт, і лише 6% вважають, що війна закінчиться припиненням вогню, що дозволить РФ зберегти окуповані частини Донбасу та півдня країни.

Опитування було проведено спільно з українською соціологічною компанією з використанням прямого інтерв’ю. Упродовж 9-13 червня було опитано 1005 дорослих, які користуються мобільним телефоном з послугами одного з українських операторів мобільного зв’язку. Охоплення – території, підконтрольні уряду Києва, а також деякі українці, які переїхали за кордон, але зберегли український мобільний зв’язок. Опитування не включає тимчасово окуповані Крим і ОРДЛО.

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