Про це повідомляє ESPN.

"Мені подобається поєдинок з Ломою. Я думаю, що світ віддасть мені належне, якщо я поб’юся з ним. Безумовно, мене цікавить поєдинок з Джервонтою Девісом. Це два імені, які однозначно входять до мого списку. Шакур Стівенсон – мій друг, наше зіткнення неминуче. Зрештою ми зустрінемося, але зараз я сфокусований на бійцях, які виступають у легкій вазі. Подивимося, що буде далі", – сказав Хейні.

Американець 5 червня переміг австралійця Джорджа Камбососа та відібрав у нього титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговий пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) в легкій вазі (до 61,2 кг).

Після бою австралієць заявив, що має намір скористатися пунктом про реванш. Однак, промоутер колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що працює над організацією боя американця проти українця.

Саме Ломаченко мав зустрітися з Камбососом, однак він відмовився залишати Україну під час війни та залишився у рідному Білгороді-Дністровському, де вступив до лав тероборони.

Джервонта Девіс є "регулярним" чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBA.

Шакур Стівенсон є чемпіоном світу WBO та WBC у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).

5 червня Девін Хейні відібрав у Джорджа Камбососа звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Камбосос після поразки від Хейні заявив, що скористається правом на реванш та зустрінеться з американцем вдруге.

6 червня Боб Арум заявив, що хоче влаштувати бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні.

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