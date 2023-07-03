Adidas показав спільну колекцію з українським брендом KseniaSchnaider
Adidas Originals та KseniaSchnaider представили спільну колекцію одягу, взуття та аксесуарів, яка надійшла у продаж 1 липня
Про це інформує Forbes.ua.
Перша колекція Trefoil, створена у співпраці з українським лейблом KseniaSchnaider, представляє новий погляд на фірмові образи adidas. Колекція поєднує естетику українського модного будинку з кодами бренду adidas і включає джинсові речі, спортивні костюми, корсети та сукні adiColor у стилі печворк.
Також представлене взуття, включаючи оновлення культових кросівок adi2000, Forum Mid та Superstar.
Фото: kseniaschnaider/Instagram
Аксесуари KseniaSchnaider виготовлені з чорної джинсової тканини з флуоресцентними жовтими шипами з футбольних бутс.
Повідомляється, що Adidas зазнала збитків наприкінці 2022 року через скорочення продажів з Китаю та збільшення кількості непроданих кросівок Yeezy після розриву співпраці з Каньє Вестом. Adidas може втратити близько €1,2 млрд річного обсягу продажів та €500 млн операційного прибутку.
У травні Adidas повернув у продаж кросівки Yeezy, якими цікавилися колекціонери та шанувальники кросівок.
- 7 березня 2022 року Adidas оголосив, що призупиняє роботу своїх фірмових магазинів у Росії.
- Німецька компанія Adidas заборонила збірній Росії з футболу грати у своїй екіпіровці через агресію РФ проти України.
- Великі міжнародні компанії, зокрема Amazon, Adidas, Marriott і Hilton зобов’язалися у наступні три роки надати роботу 13 тисячам біженців у Європі, серед яких українці.
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