Про це інформує Forbes.ua.

Перша колекція Trefoil, створена у співпраці з українським лейблом KseniaSchnaider, представляє новий погляд на фірмові образи adidas. Колекція поєднує естетику українського модного будинку з кодами бренду adidas і включає джинсові речі, спортивні костюми, корсети та сукні adiColor у стилі печворк.

Також представлене взуття, включаючи оновлення культових кросівок adi2000, Forum Mid та Superstar.

Фото: kseniaschnaider/Instagram

Аксесуари KseniaSchnaider виготовлені з чорної джинсової тканини з флуоресцентними жовтими шипами з футбольних бутс.

Повідомляється, що Adidas зазнала збитків наприкінці 2022 року через скорочення продажів з Китаю та збільшення кількості непроданих кросівок Yeezy після розриву співпраці з Каньє Вестом. Adidas може втратити близько €1,2 млрд річного обсягу продажів та €500 млн операційного прибутку.

У травні Adidas повернув у продаж кросівки Yeezy, якими цікавилися колекціонери та шанувальники кросівок.