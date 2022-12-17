Адміністрація Байдена попросила Конгрес надати Україні додаткові $38 млрд

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Голос Америки.

Джейк Салліван оголосив про звернення високопосадовців США до Конгресу щодо надання Україні майже $38 млрд на гуманітарну та військову допомогу Україні. Він додав: адміністрація Джо Байдена робить усе, щоб українці відстояли суверенітет своєї держави та її територіальну цілісність.

"Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати військову підтримку України, щоб вони були в найкращій можливій позиції на полі бою, і якщо і коли дипломатія дозріє, [...] - за столом переговорів", - заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки.

Нагадаємо, 4 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що дефіцит Держбюджету-2023 сягає 38 мільярдів доларів. Країна планує покрити його з допомогою партнерів, зокрема США, Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду.

16 грудня Сенат затвердив оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік, у якому закладені кошти для військової допомоги Україні - $800 мільйонів.

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