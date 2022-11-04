Дефіцит у $38 млрд покриємо за допомогою наших партнерів: США, ЄС та МВФ, – Шмигаль про бюджет-2023
Дефіцит Держбюджету-2023 – 38 мільярдів доларів – Україна планує покрити з допомогою партнерів, зокрема США, Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив під час засідання уряду 4 листопада.
"Під час недавніх зустрічей у Берліні отримали запевнення від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в тому, що ЄС виділить Україні 18 млрд євро наступного року у вигляді макрофінансової допомоги. Маємо також прогрес у перемовинах із МВФ. Розраховуємо на старт нової великої програми співробітництва у 2023 році", – сказав Шмигаль.
Прем'єр додав, що Держбюджет України наступного року наполовину фінансуватиметься з власних ресурсів, насамперед за рахунок податків і мит.
Говорячи про пріоритети ухваленого головного фінансового документа країни, Шмигаль зазначив, що їх було три.
"Перший – армія та безпека. На цю сферу спрямуємо 43% усіх видатків. Це понад 1 трлн грн … Другий пріоритет – соціальне забезпечення, освіта й медицина. Разом це понад 30% видатків. Третій пріоритет – відновлення. Створюємо Фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії з ресурсом у 35 млрд грн. Перш за все для відбудови критично важливих для людей об’єктів", – сказав він.
Також Шмигаль повідомив, що через Фонд розвитку підприємництва уряд спрямовує 16 млрд грн на підтримку бізнесу. Буде продовжено програми "5-7-9", "єРобота", підтримку аграріїв, пільгову іпотеку, індустріальні парки та стимули для великих інвестпроєктів.
- Верховна Рада 3 листопада прийняла Держбюджет на 2023 рік.
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