Адольф Гітлер, Іосіф Сталін, Володимир Путін...
Три диктатори, три людиноненависники, три військових злочинці, котрі через власну одержимість владою за надуманими приводами, розпочинали повномасштабну війну на знищення на європейському континенті за останні вісімдесят років
Гітлер зі Сталіним склали підступний пакт, який дозволив Адольфу напасти спочатку на Францію з Великою Британією, а потім і на СРСР на чолі зі Сталіним.
Завдяки цьому Сталін — вбивця, тиран, та нелюд, що власноруч створив Голодомор українців, таких ненависних за вільнодумство і непокору йому, а до того створив найкровожерливішу в історії людства систему вбивства та насильства громадян власної держави, — отримав шанс стати переможцем і рятувальником Європи.
І цим шансом скористався, завдяки неймовірному людському подвигу з мільйонами вбитих та покалічених, цілим поколінням загублених доль, історично високим морозам та військовій та економічній допомозі союзників, і, перш за все, ленд-лізу США.
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Сталін разом з Рузвельтом та Черчиллем стали переможцями над фашизмом в очах усього світу, хоча за фактом Джугашвілі сам планував розпочати війну, просто Гітлер його випередив. І потім в Чехословаччині та Угорщині він та його наступники продемонстрували істинні наміри цих новоявлених "освободителей".
Путін, апелюючи до минулого і "можем повторить", створив новоявлений фашизм, який назавжди лишиться в історії як рашизм, повернувши в російський суспільний дискурс міф про "эффективного менеджера Сталина", який узяв "Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой".
Путін, апелюючи до минулого і "можем повторить", створив новоявлений фашизм, який назавжди лишиться в історії як рашизм, повернувши в російський суспільний дискурс міф про "эффективного менеджера Сталина", який узяв "Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой"
А потім перевершив свого натхненника і сам розпочав загарбницьку війну.
Тільки колективний Захід уроки "мюнхенського сорому" засвоїв і нового аншлюсу чи Судет не дозволив, щоправда, переконавшись в міцності незалежної України та готовності її громадян захищати кордони своєї держави.
Історія карає кожного, хто посягне на світоустрій. Рано чи пізно.
Гітлер, отримавши шокову поразку, застрелився, хоча є й версія про його таємну еміграцію до Латинської Америки, а власне Аргентини, цю версію офіційно не підтверджено.
Сталін помер в калюжі власної сечі, останні дні доживаючи в усвідомленій загрозі його "низложения" і відчутті заколоту.
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Путіна теж чекає невтішний фінал, і не факт, що не такий же ганебний та принизливий, як. здавалося б, непорушного та безсмертного творця Джамахірії Муаммара Каддафі.
Три військових злочинці, три диктатори, три людиноненависники. Кожен з них вірив у власну безкарність. Два вже на тому світі. Третього увесь прогресивний світ чекає на "концерт Кобзона", а його оточення, включаючи пропагандистів, побачити на лаві підсудних у Гаазі чи під час нового Нюрнберзького процесу.
Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт
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