Гітлер зі Сталіним склали підступний пакт, який дозволив Адольфу напасти спочатку на Францію з Великою Британією, а потім і на СРСР на чолі зі Сталіним.

Завдяки цьому Сталін — вбивця, тиран, та нелюд, що власноруч створив Голодомор українців, таких ненависних за вільнодумство і непокору йому, а до того створив найкровожерливішу в історії людства систему вбивства та насильства громадян власної держави, — отримав шанс стати переможцем і рятувальником Європи.

І цим шансом скористався, завдяки неймовірному людському подвигу з мільйонами вбитих та покалічених, цілим поколінням загублених доль, історично високим морозам та військовій та економічній допомозі союзників, і, перш за все, ленд-лізу США.

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Сталін разом з Рузвельтом та Черчиллем стали переможцями над фашизмом в очах усього світу, хоча за фактом Джугашвілі сам планував розпочати війну, просто Гітлер його випередив. І потім в Чехословаччині та Угорщині він та його наступники продемонстрували істинні наміри цих новоявлених "освободителей".

Путін, апелюючи до минулого і "можем повторить", створив новоявлений фашизм, який назавжди лишиться в історії як рашизм, повернувши в російський суспільний дискурс міф про "эффективного менеджера Сталина", який узяв "Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой".

Путін, апелюючи до минулого і "можем повторить", створив новоявлений фашизм, який назавжди лишиться в історії як рашизм, повернувши в російський суспільний дискурс міф про "эффективного менеджера Сталина", який узяв "Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой"

А потім перевершив свого натхненника і сам розпочав загарбницьку війну.

Тільки колективний Захід уроки "мюнхенського сорому" засвоїв і нового аншлюсу чи Судет не дозволив, щоправда, переконавшись в міцності незалежної України та готовності її громадян захищати кордони своєї держави.

Історія карає кожного, хто посягне на світоустрій. Рано чи пізно.

Гітлер, отримавши шокову поразку, застрелився, хоча є й версія про його таємну еміграцію до Латинської Америки, а власне Аргентини, цю версію офіційно не підтверджено.

Сталін помер в калюжі власної сечі, останні дні доживаючи в усвідомленій загрозі його "низложения" і відчутті заколоту.

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Путіна теж чекає невтішний фінал, і не факт, що не такий же ганебний та принизливий, як. здавалося б, непорушного та безсмертного творця Джамахірії Муаммара Каддафі.

Три військових злочинці, три диктатори, три людиноненависники. Кожен з них вірив у власну безкарність. Два вже на тому світі. Третього увесь прогресивний світ чекає на "концерт Кобзона", а його оточення, включаючи пропагандистів, побачити на лаві підсудних у Гаазі чи під час нового Нюрнберзького процесу.

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Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт

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