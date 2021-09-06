Адвокат Полозов захищатиме заступника голови Меджлісу Джеляла у справі про "диверсію"

Про це він написав у Facebook.

"Стан Нарімана задовільний. Наразі він у статусі підозрюваного. Провину у вчиненні інкримінованих дій він не визнає", – повідомив Полозов.

За його інформацією, в "Київському районному суді" Сімферополя відбудеться засідання з розгляду клопотання про арешт Джеляла.