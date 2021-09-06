Адвокат Полозов захищатиме заступника голови Меджлісу Джеляла у справі про "диверсію"
Адвокат Микола Полозов повідомив, що захищатиме затриманого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в рамках справи про «диверсію» за звинуваченням окупантів у Криму
Про це він написав у Facebook.
"Стан Нарімана задовільний. Наразі він у статусі підозрюваного. Провину у вчиненні інкримінованих дій він не визнає", – повідомив Полозов.
За його інформацією, в "Київському районному суді" Сімферополя відбудеться засідання з розгляду клопотання про арешт Джеляла.
- Нагадаємо, у суботу, 4 вересня 2021 року, в помешканні першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в селі Первомайське Сімферопольського району російські силовики провели обшуки.
- Президент України Володимир Зеленський назвав нові репресії російської окупаційної влади проти кримських татар помстою за "Кримську платформу".
- Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що схопленому в окупованому Криму його заступнику Наріману Джелялову загрожує до 15 років ув'язнення.
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