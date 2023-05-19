Про це інформує Служба безпеки України.

Правоохоронці виявили у Києві схему незаконного виїзду українців призовного віку за кордон.

Діяльність організував громадянин Росії, який приїхав до України на початку повномасштабного вторгнення й отримав посвідчення адвоката. Зловмисник він за гроші пропонував потенційним призовникам сприяння у нелегальному виїзді до Євросоюзу.

Клієнтів він "оформлював" як водіїв міжнародних вантажних перевезень, аби внести фіктивні відомості до системи "Шлях", зловмисник залучив чиновника Київської обласної військової адміністрації.

Правоохоронці затримали росіянина під час отримання 10 тис. доларів.

Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків знайдено бойову гранату Ф-1, посвідчення добровольчого формування однієї з територіальних громад Київської області, російський військовий квиток і документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Фото: Служба безпеки України

Обидва фігуранти отримали підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Також громадянин Росії підозрюється за незаконне поводження бойовими припасами.

Розглядається питання про арешт обох зловмисників.