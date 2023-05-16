По $2–3 тис. за послугу: на Донеччині працівники ТЦК погоріли на видачі ухилянтам довідок на перетин кордону
На Донеччині ДБР викрило працівників центру комплектування, які видавали ухилянтам фіктивні документи для перетину державного кордону
Про це у вівторок, 16 травня, повідомили в telegram-каналі ДБР.
"Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорського району та двом його підлеглим, які виготовляли "липові" документи для виїзду за кордон", - йдеться у дописі.
Зазначається, що ділки у погонах організували сталу схему з видачі фіктивних тимчасових посвідчень військовозобов’язаним та довідок військово-лікарської комісії, в яких зазначалось, що особа непридатна до військової служби.
ДБР повідомляє, що начальник територіального центру самостійно підшукував "клієнтів", які бажали виїхати за межі України, ціна "послуги" складала 2-3 тисячі доларів США.
Відомо, що п’ятьох клієнтів зазначених осіб прикордонники зупинили на пунктах пропуску при спробі використати підроблені документи для виїзду з України у Чернівецькій та Закарпатській областях.
Начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування повідомлено про підозру в утворенні організованої групи та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, та в організації службового підроблення (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).
Додається, що двом працівницям територіального центру повідомлено про підозру у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон та у службовому підробленні, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.
- 16 травня повідомлялося, що ДБР оголосило підозру в держзраді одному з керівників 501-ї окремого батальйону морпіхів, через якого 277 військових опинились у полоні під час оборони Маріуполя.
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