Про це у вівторок, 16 травня, повідомили в telegram-каналі ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорського району та двом його підлеглим, які виготовляли "липові" документи для виїзду за кордон", - йдеться у дописі.

Зазначається, що ділки у погонах організували сталу схему з видачі фіктивних тимчасових посвідчень військовозобов’язаним та довідок військово-лікарської комісії, в яких зазначалось, що особа непридатна до військової служби.

ДБР повідомляє, що начальник територіального центру самостійно підшукував "клієнтів", які бажали виїхати за межі України, ціна "послуги" складала 2-3 тисячі доларів США.

Відомо, що п’ятьох клієнтів зазначених осіб прикордонники зупинили на пунктах пропуску при спробі використати підроблені документи для виїзду з України у Чернівецькій та Закарпатській областях.

Начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування повідомлено про підозру в утворенні організованої групи та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, та в організації службового підроблення (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Додається, що двом працівницям територіального центру повідомлено про підозру у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон та у службовому підробленні, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.