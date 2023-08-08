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Адвокати Костянтина Жеваго спростовують інформацію про накладення на нього санкцій 

8 серпня, 2023 вiвторок
10:33
Новини Костянтин Жеваго

Юристи, що представляють інтереси Костянтина Жеваго, повідомляють про повну відсутність будь-яких санкцій, накладених на їхнього клієнта в Україні. Опублікована раніше на офіційних сайтах Офісу Генпрокурора України та Служби безпеки України інформація та визначення Жеваго “підсанкційним” не відповідає дійсності

Це підтверджується офіційними відповідями уповноважених органів - Офісом Президента України (ОП) та Радою національної безпеки і оборони України (РНБО).

"Після публікації Офісом Генпрокурора України та СБУ інформації про начебто підсанкційність нашого клієнта нами були надіслані офіційні запити з проханням надати інформацію чи дійсно до громадянина України К.Жеваго застосовувались персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до уповноважених органів - ОП та РНБО. Згадані вище органи не підтвердили інформацію про застосування санкцій до Костянтина Жеваго. Повідомили, що інформація про осіб, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, опублікована на офіційних сайтах ВРУ, ОП та РНБО. Нами перевірені зазначені офіційні джерела. Жодної згадки про застосування санкцій до К. Жеваго вони не містять", - повідомила Наталія Пушина, адвокатка Костянтина Жеваго.

Скан відповіді РНБО

Скан відповіді РНБО

 

Безпідставне визначення Костянтина Жеваго “підсанкційним” Офісом Генпрокурора України та СБУ викликало значний резонанс і масове розповсюдження неперевіреної неправдивої інформації в ЗМІ. "Нами були направлені офіційні листи до Офісу Генпрокурора та СБУ з вимогою спростувати недостовірну інформацію. Ми закликаємо засоби масової інформації та громадськість перевіряти та переконатись в достовірності інформації перед її публікацією. Некоректне поширення недостовірних даних завдає шкоди репутації К. Жеваго та може спричинити негативні наслідки для його особистого та професійного життя, а також недоречні реакції з боку суспільства", - додала Наталія Пушина.

Адвокати Костянтина Жеваго здивовані та занепокоєні щодо того, яким чином державні органи допустили публікацію неперевіреної інформації. Це може мати різні наслідки і впливати на різні сфери життя людей та суспільства в цілому.

"Ми можемо лише здогадуватись чи опублікована інформація навмисно мала на меті дискредитувати нашого клієнта, чи це була випадковість. Незалежно від причин, допущення неперевіреної інформації в публічне поле може призводити до серйозних наслідків, зокрема до порушення основних прав людини, що і сталося з Костянтином Жеваго", - додали його представники. 

Зі свого боку в пресслужбі Костянтина Жеваго підкреслюють, що дотримуються принципів правдивості та об'єктивності в роботі із засобами масової інформації, і закликають всіх зацікавлених сторін звертатись безпосередньо до пресслужби  для отримання достовірної інформації про будь-які події чи ситуації, які можуть стосуватись Костянтина Жеваго.

*Є родичем кінцевого бенефіціарного власника телеканалу "Еспресо"

Генпрокуратура
РНБО
СБУ
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