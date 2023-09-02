Аеропорт Амстердама скорочує кількість рейсів: причина
В аеропорту Амстердама "Схіпгол" скоротять кількість рейсів, щоб зменшити шум у житлових районах поблизу летовища
Про це повідомляє NOS.
"Наступного року максимальну кількість рейсів в аеропорту скоротять з 500 тис. до 452,5 тис.", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що не буде заборони на рейси приватних літаків в аеропорту, який також наразі залишається відкритим вночі для авіасполучення.
Також зменшиться кількість нічних рейсів. Замість максимальних 32 тис. рейсів за рік у нічний час буде дозволено злітати та приземлятися 28,7 тис. літакам.
Наразі уряд вивчає часткову заборону нічних рейсів, що раніше було запропоновано адміністрацією аеропорту "Схіпгол". У такий спосіб уряд хоче з’ясувати, якими будуть наслідки, і почути позицію, зокрема, авіакомпаній.
Крім того, може бути обмежено використання злітно-посадкових смуг, які найбільше заважають місцевим жителям.
- Нагадаємо, круїзним лайнерам заборонили заходити у центр Амстердама, щоб зменшити забруднення.
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