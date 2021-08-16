Афганістан хочуть покинути ще 74 українця, - МЗС

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі "Україна 24".



"На сьогодні посольством України в Таджикистані встановлено прямий зв'язок з 74 громадянами України та членами їх сімей, які висловили бажання повернутися до України з урахуванням різкого погіршення соціально-економічної ситуації в Афганістані", - йдеться у повідомленні.



Єнін також порадив українцям, які хочуть покинути країну, звертатися на гарячу лінію МЗС або посольств в Узбекистані і Таджикистані. Дипломатичні установи опрацьовують маршрути евакуації.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що український літак вивіз близько 80 людей із Афганістану, в якому території та владу захопив ісламістський рух "Талібан".

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