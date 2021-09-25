Афганські біженці напали на жінку-військову у США
Американська військовослужбовиця зазнала нападу з боку афганських біженців, розміщених в таборі на армійській базі Форт-Блісс в штаті Нью-Мексико
За її словами, на неї напала "група евакуйованих чоловіків", інформує Еспресо.TV.
Це сталося 19 вересня, повідомляє ABC News.
ФБР почало розслідування.
Командування запевнило, що на базі посилено заходи безпеки.
Довідка
У Форт-Бліссі наразі перебуває щонайменше 10 тис. афганських біженців обох статей.
При цьому американські чиновники запевняють, що усі евакуйовані нібито проходили ретельну перевірку перед тим, як вони були вивезені літаками до США.
Як наголошує ABC, в іншому таборі для вимушених переселенців з Афганістану - в Форт-Маккой, штат Вісконсін - цього тижня мали місце два арешти.
32 -річного Мохаммада Харуна Імаада звинуватили у задушенні власної дружини, а 20 -річний Бахрулла Нурі підозрюється в спробі у спробі вчинити статевий акт з неповнолітньою особою.
У Форт-Маккої розміщено 13 тис. афганців.
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