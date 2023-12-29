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Агенти "Атеш" провели диверсійну операцію на лівобережній Херсонщині: у росіян втрати

29 грудня, 2023 п'ятниця
20:33
Війна з Росією КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант

У п'ятницю, 29 грудня, стало відомо, що учасники руху спротиву "Атеш" проводять диверсії на лівобережній Херсонщині

Про це пише телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

У партизанського руху є агенти зі складу 177-го окремого полку морської піхоти РФ, що перебувають на других і третіх лініях зіткнення в тимчасово окупованій Херсонській області. 

Цього разу агенти вивели з ладу російську бойову техніку. Їм вдалося знешкодити 2 БМП та 1 МТЛБ ворога. Цю техніку відбуксирували на ремонтну базу в Джанкойському районі, Крим.

"Майстрам доведеться багато попрацювати, щоб знову поставити техніку до ладу. Наші дії завадили супротивникові провести одну з операцій на лівому березі Дніпра. Ми плануємо провести подібні операції по всій лінії фронту", - наголошують партизани і закликають усіх приєднуватись до них.

Рух "Атеш"

Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, але й Росії, зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.

Створено його у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога. 

До прикладу, вночі 17 листопада, у цілях розвідки, український партизан проник на територію однієї з військових частин Чорноморського флоту РФ у Криму.

Україна
Росія
Крим
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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