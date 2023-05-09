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Аграрії отримали 14 млн грн на розвиток садівництва

9 травня, 2023 вiвторок
15:40
Економіка

Ще 4 агропідприємства, що займаються садівництвом, ягідництвом та виноградарством, отримали 14 мільйонів гривень у рамках урядової грантової допомоги

Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства. 

14 млн гривень - сума, яку надала держава чотирьом агропідприємства у вигляді гранту. За умовами програми, тепер ці підприємці повинні найняти 22 постійних та 758 сезонних працівників.

Загалом від початку 2023 року виплачено понад 170 млн гривень державної підтримки  55 господарствам. Зокрема, 133 млн гривень отримали  48 агропідприємств на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства, ще 37 млн гривень - 7 господарств на теплиці.

Урядова грантова програма передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками "Своя справа",  "Свій сад", "Своя теплиця", "Новий рівень". З початку дії програми вже виплачено понад 224 млн гривень 71 суб’єкту господарювання. 

  • Станом на зараз українські аграрії засіяли вже 2 млн 320 тисяч гектарів зернових і зернобобових культур. Серед них – понад мільйон гектарів кукурудзи. 

Україна
аграрії
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