Агресія Росії проти України - це напад на європейські демократичні цінності, - Зеленський

Про це він розповів на конференції присвяченій питанню відбудови України, яка проходить в місті Лугано

"Після такої жорстокої війни та варварських ударів по цивільних об'єктах інфраструктури для багатьох людей буде дуже важко знайти відчуття справжнього дому. Агресія Росії проти України продовжується, а вже понад 80 000 обʼєктів інфраструктури в Україні було знищено. Це десятки мільйонів квадратних метрів площі. Коли ми бачимо такі втрати, то повинні розуміти скільки людей постраждало від дій окупантів", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що агресія Росії проти України є нападом на всі демократичні цінності світу.

"Головне прагнення Росії полягає в тому, щоб нанести якомога більше шкоди України. Для них це помста за європейський вибір України. Цією агресією Росія хоче довести, що нібито їй підвладна не тільки територія, а й саме життя. Тому ця війна виходить за рамки локального конфлікту. Це напад Росії на все, що є цінністю для всієї Європи", - додав він