Ахметов заявив, що Донецьк може бути щасливим лише в єдиній Україні та анонсував будівництво в Маріуполі заводу вартістю $1 млрд

Про це повідомила Член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко та компанія System Сapital Management у Facebook.



"Я вже не раз говорив і ще раз скажу: щасливим Донецьк, щасливим Донбас може бути тільки в єдиній та щасливій Україні", - сказав Ахметов.



Він зазначив, що цьогоріч інвестуватиме $1 млрд у будівництво нового заводу у Маріуполі. Також у 2022 завершиться будівництво приватного технікуму Метінвест-Політехніки, який почне працювати у вересні.



"Сьогодні всі пишуть та говорять, що в нас дуже неспокійно, дуже небезпечно і тривожно. Я тут, щоби розділити з вами ці хвилювання та тривогу", - прокоментував бізнесмен візит до Маріуполя.



Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, вартість активів українського бізнесмена Ріната Ахметова у 2021 році збільшилась на $4,14 млрд (55%) - до $11,7 млрд.