Ахметов заявив, що Донецьк може бути щасливим лише в єдиній Україні та анонсував будівництво в Маріуполі заводу вартістю $1 млрд
Бізнесмен Рінат Ахметов під час зустрічі з працівниками "Азовсталі" у Маріуполі заявив, що Донецьк та Донбас можуть бути щасливими лише в єдиній Україні, та анонсував будівництво нового заводу
Про це повідомила Член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко та компанія System Сapital Management у Facebook.
"Я вже не раз говорив і ще раз скажу: щасливим Донецьк, щасливим Донбас може бути тільки в єдиній та щасливій Україні", - сказав Ахметов.
Він зазначив, що цьогоріч інвестуватиме $1 млрд у будівництво нового заводу у Маріуполі. Також у 2022 завершиться будівництво приватного технікуму Метінвест-Політехніки, який почне працювати у вересні.
"Сьогодні всі пишуть та говорять, що в нас дуже неспокійно, дуже небезпечно і тривожно. Я тут, щоби розділити з вами ці хвилювання та тривогу", - прокоментував бізнесмен візит до Маріуполя.
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