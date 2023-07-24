Акселератор інноваційного розвитку: чим займається новий орган Міністерства оборони

Про це розповів голова проєктного офісу Акселератора Міноборони Павло Кишкар в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Акселератор Міноборони існує менш як два місяці. Головне його завдання – сформувати команду фахових людей, які прискорили б процеси у Міністерстві оборони, Генштабі ЗСУ та забезпечили б якісним озброєнням наші Збройні сили. Тому, ця організація запрошує фахових людей. На сайті Акселератора можна знайти невелику анкету. Системний підхід Акселератора призведе до змін у системі роботи Міноборони та Генштабу, - підкреслив Кишкар.

Голова проєктного офісу Акселератора зауважив, що БпЛА є одним з пріоритетів діяльності Міноборони.

"Вже проведені закупівлі тисяч дронів через різні інструменти, не лише через прямі закупівлі Міноборони. Це пов'язано з бюрократичними пересторогами, які існують у нашій державі, регулюванням бюджетного кодексу, витратної частини спеціального фонду держбюджету. Акселератор уважно стежить за розвитком технологій, відстежує пропозиції, які є на ринку та у ЗСУ, завдяки волонтерській допомозі. Відповідно, кращі зразки беруться до уваги й пропонуються Збройним силам", - пояснив Кишкар.

Павло Кишкар також додав, існують проблеми зі швидкістю формування потреб від ЗСУ, але у співпраці з колегами та військовими цей процес швидко має налагодитися, щоб найкращі зразки безперервно постачалися на лінію фронту.

Створення Акселератора

Найкраще озброєння для найкращої армії у світі: у Міноборони розпочинає діяти Акселератор інноваційного розвитку