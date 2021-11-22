Активісти і політики прочитали "Кримські сонети" Міцкевича українською і кримськотатарською
Відомі українські та польські активісти, політики та військовослужбовці записали відеоролик, в якому вони цитують українською і кримськотатарською мовами вірші із збірки "Кримські сонати" всесвітньо відомого польського поета Адама Міцкевича
Відеоролик у Твіттері оприлюднив президент Польщі Анджей Дуда, передає Укрінформ.
"Цього року Україна відзначає 30-річчя Незалежності. З цієї нагоди під час свого візиту до Києва я передав “Кримські сонети” Адама Міцкевича в перекладі українською та кримськотатарською мовами. Ми є і будемо поруч один з одним", - написав також Дуда.
У відеоролику вірші Міцкевича з кримської тематики цитують, зокрема, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, режисер Ахтем Сейтаблаєв, український кобзар Тарас Компаніченко, телеведуча "Еспресо" Марія Гурська та інші.
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