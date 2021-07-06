Активісти передали до ДБР заяву про можливу держзраду Зеленського

Трансляцію передачі заяв вела пресслужба Д7 у Facebook.



Лідер "Демсокири" Юрій Гудименко та екснардеп Ігор Лапін підписали заяву.



Активісти наголошують, що Зеленський "злив" спецоперацію щодо бійців ПВК "Вагнера", які воювали проти України.



До них вийшла представниця ДБР та прийняла заяви на Зеленського та пішла їх реєструвати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що операція по "вагнерівцям" готувалась не в Україні та розповів, як передав інформацію про них самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку

Парламентська опозиція вимагає викликати Володимира Зеленського на засідання утвореної у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради й надати пояснення у справі "вагнерівців".

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У Офісі президента заявляють, що президент Володимир Зеленський не зривав операції по затриманню бойовиків.