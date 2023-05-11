"Активно готуємося робити смерть ворогам": збираємо на два тепловізори мінометній батареї 47 ОМБр
Мінометна батарея 47 окремої механізованої бригади потребує два тепловізори на фронт
У цій мінометній батареї служить наш колега з сайту Еспресо, якого мобілізували на фронт - разом з ним ми звертаємося до наших читачів по допомогу зі збором коштів.
Ціль: 122 000.00 ₴ - два тепловізори HikMicro FALCON FH25
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