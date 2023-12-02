Актор зі "Сам удома" Маколей Калкін отримав зірку на Алеї слави у Голлівуді

Про це йдеться на його сторінці в інстаграм.

Табличку з ім'ям 43-річної знаменитості відкрили 1 грудня. Захід транслюватиметься в прямому етері на офіційному сайті Алеї слави. Зірка розташована за адресою 6353 Голлівудський бульвар.

На церемонії до ведучого Стіва Ніссена приєдналися акторки Кетрін О'Хара і Наташа Лайонн. Нагадаємо, що Кетрін зіграла матір персонажа Маколея в обох фільмах "Сам удома", а Наташа була партнеркою Калкіна у фільмі "Монстр вечірки" 2003 року.