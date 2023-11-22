"Акцент на посиленні ППО": міністр оборони США відкрив 17-те засідання "Рамштайну"

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що зустріч відкрив міністр оборони США Ллойд Остін. Він наголосив, що країни-учасники "Рамштайну" зосереджені на підтримці України, "яка продовжує боротись у цей зимовий період та захищати свою критично важливу інфраструктуру".

Голова Пентагону нагадав, що напередодні США й Німеччина оголосили в Києві про надання нових пакетів оборонної допомоги. Вони включали ракетні, протитанкові та інші системи озброєнь, а також боєприпаси та амуніцію.



За словами Остіна, на нинішній зустрічі йтиметься про те, як задовольнити інші невідкладні потреби України. Також обговорюватимуться шляхи допомоги в розбудові майбутнього українського війська.

Як наголосив міністр оборони США, окремий акцент буде зроблено на розширенні можливостей української протиповітряної оборони.

"Ми вже організували коаліцію, зосереджену на розбудові українських протиповітряних сил та їх спроможностей у сфері інформаційних технологій, і сьогодні ми обговоримо прогрес, якого було досягнуто з часу нашої останньої зустрічі щодо розвитку нової Коаліції наземної ППО",- заявив Остін.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. До групи входять представники понад 50 країн світу.

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 16 засідань. Перша зустріч відбулася у квітні 2022 року на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що за підсумками 16-го засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримала допомоги на $500 млн.