"Але й в найглибші підвали світло повернеться знов". Вакарчук присвятив нову пісню захисникам Маріуполя

Пісня з'явилась на каналі групи сьогодні, 22 квітня.

"Присвячується захисникам Маріуполя – козацького міста Марії", - йдеться в анотації до нового твору.



Водночас реліз пісні вийшов і в телеграм-каналі полку "Азов", який захищає місто:

"Святослав Вакарчук презентує пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя. У римах і мелодії, у натхненні і творчості – про стійкість Східного Форпосту України – міста Маріуполь завдяки його оборонцям. "...Доки над гордим Азовом сонце встає, тримається місто Марії".



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