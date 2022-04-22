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"Але й в найглибші підвали світло повернеться знов". Вакарчук присвятив нову пісню захисникам Маріуполя

22 квітня, 2022 п'ятниця
18:04
Культура Маріуполь

Гурт "Океан Ельзи" презентував пісню, присвячену подвигу оборонців Маріуполя

Пісня з'явилась на каналі групи сьогодні, 22 квітня.

"Присвячується захисникам Маріуполя – козацького міста Марії", - йдеться в анотації до нового твору.
 

Водночас реліз пісні вийшов і в телеграм-каналі полку "Азов", який захищає місто:

"Святослав Вакарчук презентує пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя. У римах і мелодії, у натхненні і творчості – про стійкість Східного Форпосту України – міста Маріуполь завдяки його оборонцям. "...Доки над гордим Азовом сонце встає, тримається місто Марії".
 

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Маріуполь
Океан Ельзи
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