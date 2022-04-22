"Але й в найглибші підвали світло повернеться знов". Вакарчук присвятив нову пісню захисникам Маріуполя
Гурт "Океан Ельзи" презентував пісню, присвячену подвигу оборонців Маріуполя
Пісня з'явилась на каналі групи сьогодні, 22 квітня.
"Присвячується захисникам Маріуполя – козацького міста Марії", - йдеться в анотації до нового твору.
Водночас реліз пісні вийшов і в телеграм-каналі полку "Азов", який захищає місто:
"Святослав Вакарчук презентує пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя. У римах і мелодії, у натхненні і творчості – про стійкість Східного Форпосту України – міста Маріуполь завдяки його оборонцям. "...Доки над гордим Азовом сонце встає, тримається місто Марії".
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