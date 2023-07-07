Про це агентству Інтерфакс-Україна розповів керівник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Каховську ГЕС руйнували зсередини шляхом закладення дуже великої кількості вибухівки. Тобто, щоб зруйнувати Київську ГЕС, потрібна потужна диверсійно-розвідувальна робота ворога - ми робимо все, щоби цього не сталося", - сказав він.

За його словами, всі об'єкти критичної інфраструктури перебувають під охороною ЗСУ, Нацгвардії та частково поліції.

"Після теракту на Каховській ГЕС поліція Київської області посилила патрулювання біля Київської ГЕС для реагування на ситуацію і зміну оперативної обстановки. Наприклад, коли затримано підозрілий автомобіль, поліцейські оперативно забирають водія для відпрацювання, щоби не створювати будь-якої нестандартної ситуації поблизу ГЕС", - пояснив начальник обласної поліції.

Він зазначив, що алгоритм дій у разі підриву греблі Київської ГЕС відпрацьовано.

"Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації повністю відпрацьовано, на штабі оборони Києва та Київської області все проговорили, але ця інформація, звісно, має гриф обмеження. ЗСУ, СБУ, ГУР, Міноборони, Нацгвардія, Нацполіція, місцеві органи самоврядування - всі отримали відповідні завдання про посилення дій. Що стосується безпосередньо поліції - то йдеться саме про додаткове патрулювання за периметром. Запевняю, робота відбувається 24/7 і не зупиняється", - наголосив Нєбитов.