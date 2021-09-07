"Алкоголю не було, але розмова пішла": Кулеба про те, чому зустріч Зеленського і Байдена затягнулася
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом 1 вересня у Білому домі затягнулася, бо "пішла розмова"
Про це він сказав під час ефіру на одному з телеканалів, передає РБК-Україна.
"Пішла розмова. Хоча алкоголю і не було на столі, але розмова пішла дуже добре. Було про що поговорити, і це були виключно питання безпеки. Важливо, що Байден не намагався якось формально відповісти на наші запитання, на наші ідеї. Ми озвучили нові ідеї - про те, що можуть спільно з нами зробити США. Одразу почалася рефлексія обговорення", - додав Кулеба.
За його словами, українська сторона досягла всього, чого хотіла.
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