"Алкоголю не було, але розмова пішла": Кулеба про те, чому зустріч Зеленського і Байдена затягнулася

Про це він сказав під час ефіру на одному з телеканалів, передає РБК-Україна.



"Пішла розмова. Хоча алкоголю і не було на столі, але розмова пішла дуже добре. Було про що поговорити, і це були виключно питання безпеки. Важливо, що Байден не намагався якось формально відповісти на наші запитання, на наші ідеї. Ми озвучили нові ідеї - про те, що можуть спільно з нами зробити США. Одразу почалася рефлексія обговорення", - додав Кулеба.



За його словами, українська сторона досягла всього, чого хотіла.

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