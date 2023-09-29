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Головна Технології АЛЛО: як пройшла презентація Xiaomi 13T та 13T Pro
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АЛЛО: як пройшла презентація Xiaomi 13T та 13T Pro

29 вересня, 2023 п'ятниця
11:20
Технології

26 вересня в Берліні відбувся захід Xiaomi, на якому компанія показала оновлення однієї з найпопулярніших лінійок — T-серії

Показано було смартфони Xiaomi 13T та Xiaomi 13T Pro, які мали принести флагманські технології більш широкій аудиторії. І тут є про що розповісти.

Оптика та естетика: камери в нових смартфонах

Презентація почалася з відео, на якому компанія одразу підняла тему фото- та відеоможливостей нових смартфонів. Показали багато абстрактних футажів, які явно натякають на нові лінзи, а завершився ролик слоганом "Masterpiece in sight" ("Шедевр на очах"), що, ймовірно, було натяком на обробку в реальному часі. Але про все по черзі.

На сцену вийшов Даніель Дежарле — директор з міжнародних комунікацій Xiaomi. Він подякував усім учасникам, які стежать за подією онлайн, а потім перейшов до розповіді про інновації Xiaomi майбутнього і сьогодення. Також розповів про передові продукти компанії: окуляри доповненої реальності Wireless AR Glass, доладний смартфон Mi Fold 3, не обійшлося і без милої кіберсобачки другого покоління, що стала героєм численних мемів.

Після невеликої передмови Даніель представив концепцію Xiaomi InSight, при якій у користувача буде більше можливостей перетворювати реальність в чарівні знімки. Для цього компанія зосередилася на трьох основних моментах:

  • реалістичний контраст;
  • точне калібрування кольору;
  • ультраширокий динамічний діапазон.

І все це вдалося реалізувати завдяки партнерству Xiaomi та Leica.

Ну що ж, саме час показати нові смартфони. Почали з камер:

  • основний модуль — 50-мегапіксельний IMX707 з апертурою F/1.9 та фокусною відстанню 24 мм;
  • телефото — 50 Мп, світлосила F/1.9 та дворазовий оптичний зум;
  • ультраширококутний — 12 Мп з апертурою F/2.2.

Що нового, крім зміни апаратної частини:

  1. Використовується система із семи лінз, що має відсікти різні артефакти.
  2. Додали ІЧ-фільтр для кращої світлопроникності.
  3. Нанесли покриття на краї скла, щоб зменшити кількість розсіяного світла.
  4. Для виготовлення лінз використовують циклічний олефіновий сополімер, він поглинає зайве світло.

Технологія проти відблисків теж на місці. А як доказ продемонстрували відео з Деном Рубіном — професійним фотографом, який розповів про переваги зйомки на нові гаджети.

Від оптики переходимо до естетики. За замовчуванням смартфони фотографують у двох стилях: автентичному та яскравому. Перший — природніший, другий — насичений, що найкраще підходить для розміщення в соціальних мережах. З'явилися стилі користувача в реальному часі: можна заздалегідь налаштувати колір, тональність і текстуру, а на екрані ви побачите, як виглядатиме підсумкова картинка.

Новий інтерфейс нагадує такий у камерах Leica, утермарки обзавелися новими варіантами, а можливості постобробки дозволяють імітувати найбільш популярні фокусні відстані: 35 мм, 50 мм і 90 мм.

Що ще:

  • підтримка зйомки в RAW 10-bit для гнучкої обробки у Photoshop та Lightroom;
  • запис відео в LOG із можливістю використовувати LUT у реальному часі;
  • Xiaomi Imaging Engine — сучасний двигун постобробки;
  • Xiaomi ProFocus — система швидкого автофокусу, що розпізнає також тварин;

У смартфонів на 63% збільшилась швидкість затвора. У якості "спаринг-партнера" обрали Samsung Galaxy S23 Ultra, який програв новинкам.

Інші параметри смартфонів

Закінчивши з головною перевагою нових гаджетів, Даніель розповів про технічні характеристики пристроїв:

  • спинка: із багатошарової біо-веганської шкіри в синій версії, м'ята та чорна мають глянсову поверхню;
  • дисплей: плоский з діагоналлю 6,6 дюйми з піковою яскравістю 2600 нит, частотою оновлення 144 Гц;
  • процесор: 4-нм Dimensity 9200+ у 13T Pro та 8200 у 13T;
  • пам'ять: до 16 ГБ ОЗУ та до 1 ТБ сховища.

У пристроях використовується випарна камера, завдяки якій смартфони в звичайному режимі нагріваються до 35.5˚С. Це на 3С менше ніж у S23 Ultra. В іграх у гаджетів перевага в 1С порівняно з флагманом Samsung.

Місткість акумулятора склала 5000 мАг. Модель Про підтримує зарядку потужністю 120 Вт – від 0% до 100% за 19 хвилин. У 13Т — 45 Вт і 64 хвилини. Вперше обидві моделі лінійки захищені від вологи та пилу за стандартом IP68.

Розумніше з кожним разом: Xiaomi Mi Watch 2 Pro

Закінчивши з основними гаджетами презентації, нам показали оновлений розумний годинник компанії. Ось основні параметри:

  • 1.43-дюймовий дисплей;
  • фізична поворотна головка для керування;
  • 200+ динамічних циферблатів;
  • підтримка LTE;
  • дводіапазонний GPS;
  • 4-нм процесор Snapdragon W5+ Gen 1;
  • операційна система — Wear OS.

Серед цікавих функцій — можливість виміряти індекс маси тіла. Заявлено понад 150 режимів тренувань та до 65 годин автономної роботи.

Закінчилась презентація глобальним запуском розумного браслета Band 8, який доступний у кольорах Graphite Black та Champagne Gold. Також міжнародну версію отримали планшети Pad 6 та Pad 6 SE.

Xiaomi вкотре представили цікаві гаджети, які мають всі шанси стати хітами продажів. А як виявиться насправді — покаже час.

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