Amazon зареєструвала в Україні підрозділ, який відповідає за хмарні послуги, - ЗМІ
Американська корпорація Amazon зареєструвала в Україні підрозділ, який відповідає за хмарні послуги - "Амазон Дата Сервісес Україна"
Про це повідомляє AIN.ua.
Згідно з повідомленням, Amazon зареєструвала в Україні один зі своїх підрозділів, який відповідає за хмарні послуги. Мова йде про компанію "Амазон Дата Сервісес Україна". Компанія зареєстрована в Україні у грудні 2020 року. Директором представництва є Денис Головатюк.
Зазначається, що основним видом діяльності компанії є обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.
За даними видання, кінцевим бенефіціаром компанії є A100 Row, Inc., яка імовірно є одним з юросіб Amazon, зареєстрованою в Делавері. Зазначається, що у 2019 році Amazon запускала підрозділи в Естонії і Латвіх з подібною назвою: Amazon Data Services Estonia і Amazon Data Centre Latvia, які також були зареєстровані на A100 Row Inc.
У виданні додали, що компанія "Амазон Дата Сервісес Україна" зареєстована як платник податку на додану вартість. За 2020 рік компанія, за даними податкової, не має доходів і прибутку.
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