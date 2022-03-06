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American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі

6 березня, 2022 неділя
20:34
Новини American Express

У жителів цих країн будуть проблеми з картами American Express.

Про це повідомили на сайті компанії, - інформує Еспресо.TV.

"Унаслідок триваючої, невиправданої атаки Росії на народ України, American Express призупиняє всі операції в Росії. Глобальні картки American Express більше не працюватимуть у продавців чи банкоматів у Росії. Крім того, картки, випущені російськими банками локально в Росії, більше не працюватимуть за межами країни в глобальній мережі American Express. Ми також припиняємо всі бізнес-операції в Білорусі. Це на додаток до попередніх кроків, які ми зробили, які включають припинення наших відносин з банками в Росії, які постраждали від санкцій США та міжнародного уряду", - сказано у повідомленні.

"Однією з цінностей нашої компанії є "робити те, що правильно". Цей принцип керував нами протягом усієї цієї важкої кризи і буде продовжувати це робити, оскільки ми підтримуємо наших колег, клієнтів і міжнародну спільноту, сподіваючись на мирне вирішення цієї кризи", - додали в American Express.

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Економіка
санкції
платіжні картки
війна з Росією
American Express
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