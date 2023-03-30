Про це заявив заступник речника держдепартаменту США Ведант Пател під час брифінгу.

"Росія вже порушила договір СНО-ІІІ - договір між США та РФ про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. США продовжать оцінювати наступні кроки РФ щодо невиконання договору і розглядатимуть додаткові контрзаходи", - зауважив він.

За словами Патела, дотримання договору є важливим зобов'язанням усіх сторін.

"Тому ми продовжуємо робити все можливе, щоб повернути сторони до виконання вимог договору", - додав речник.