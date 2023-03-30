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Америка має намір повернути Росію до виконання договору про ядерну зброю, - держдеп

30 березня, 2023 четвер
06:40
Світ США і РФ

Сполучені Штати Америки планують вжити контрзаходів, щоб повернути РФ до виконання умов договору щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь

Про це заявив заступник речника держдепартаменту США Ведант Пател під час брифінгу.

"Росія вже порушила договір СНО-ІІІ - договір між США та РФ про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. США продовжать оцінювати наступні кроки РФ щодо невиконання договору і розглядатимуть додаткові контрзаходи", - зауважив він.

За словами Патела, дотримання договору є важливим зобов'язанням усіх сторін.

"Тому ми продовжуємо робити все можливе, щоб повернути сторони до виконання вимог договору", - додав речник.

  • 28 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про тимчасове припинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
  • Тоді у держдепі США наголосили, що заявлене Росією призупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння є юридично недійсним.
  • Згодом Сполучені Штати Америки заявили, що не будуть ділитися даними в межах ключової угоди про контроль над ядерними озброєннями після заяви Росії, що вона не буде цього робити.
Росія
ядерна програма
ядерна безпека
США
ядерна небезпека
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