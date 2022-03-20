Американська IT-компанія Netcracker покидає ринок Росії
Американська IT-компанія Netcracker, що має в Україні великий R&D, іде з російського ринку
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Мийхало Федоров.
Компанія зупиняє в Росії продаж та інвестиції, а також закриває навчальні центри і припиняє найм людей.
"Робота з навчальними центрами для студентів – важлива частина процесу хайрінгу для компанії: людей вчили з нуля і брали на роботу. Тепер цих центрів у РФ не буде", – пише Федоров.
Довідка: Netcracker Technology розробляє та впроваджує унікальні IT-рішення для телеком‑операторів по всьому світу. Створює десятки інноваційних продуктів і є світовим лідером у сфері рішень BSS/OSS, готових до використання в хмарі. Клієнтами Netcracker були десятки великих компаній в РФ.
- Нагадаємо, німецька група компаній Bosch, яка займається технологіями в автомобільній та промисловій сферах, згортає свою діяльність у Росії.
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