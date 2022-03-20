Американська IT-компанія Netcracker покидає ринок Росії

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Мийхало Федоров.

Компанія зупиняє в Росії продаж та інвестиції, а також закриває навчальні центри і припиняє найм людей.

"Робота з навчальними центрами для студентів – важлива частина процесу хайрінгу для компанії: людей вчили з нуля і брали на роботу. Тепер цих центрів у РФ не буде", – пише Федоров.

Довідка: Netcracker Technology розробляє та впроваджує унікальні IT-рішення для телеком‑операторів по всьому світу. Створює десятки інноваційних продуктів і є світовим лідером у сфері рішень BSS/OSS, готових до використання в хмарі. Клієнтами Netcracker були десятки великих компаній в РФ.

Нагадаємо, німецька група компаній Bosch, яка займається технологіями в автомобільній та промисловій сферах, згортає свою діяльність у Росії.