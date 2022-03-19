Bosch планує повністю згорнути виробництво у Росії

Про це пише Bloomberg.

Відомо, що Bosch призупинила постачання компонентів для вантажівок російським клієнтам, оскільки йде розслідування кінцевої мети їхнього використання. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Bosch постачала компоненти для російських машин піхоти, що вторглися до країни.

Bosch заявила, що виробництво на її російських заводах буде скорочено через порушення ланцюжків постачання та припинення постачання. Компанія також планує повністю призупинити виробництво всіх своїх російських заводах.

Нагадаємо, американські нафтосервісні компанії Halliburton і Schlumberger зупинили операції в Росії.

Японська глобальна компанія AGC Inc., що є найбільшим у світі виробником скла, призупиняє інвестиції в РФ через її вторгнення в Україну.