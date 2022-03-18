Найбільший у світі виробник скла AGC Inc. призупиняє інвестиції в РФ

Про це йдеться у заяві компанії.

У компанії глибоко стурбовані ситуацією в Україні і сподіваються, що мир буде відновлено якомога швидше.

"У світлі поточної ситуації група вирішила призупинити інвестиції в країну, включаючи ремонт скловарних печей. Що стосується автомобільного скла, то група значно скоротила виробництво та відвантаження виробникам автомобілів у Росії", – йдеться в повідомленні.

У Росії AGC Group займається переважно архітектурним і автомобільним скляним бізнесом.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що через санкції в Росії більш як 1 млн працівників залишились без роботи.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг Росії із "ССС-" до "СС".