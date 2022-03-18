Найбільший у світі виробник скла AGC Inc. призупиняє інвестиції в РФ
Японська глобальна компанія AGC Inc., що є найбільшим у світі виробником скла, призупиняє інвестиції в РФ через її вторгнення в Україну
Про це йдеться у заяві компанії.
У компанії глибоко стурбовані ситуацією в Україні і сподіваються, що мир буде відновлено якомога швидше.
"У світлі поточної ситуації група вирішила призупинити інвестиції в країну, включаючи ремонт скловарних печей. Що стосується автомобільного скла, то група значно скоротила виробництво та відвантаження виробникам автомобілів у Росії", – йдеться в повідомленні.
У Росії AGC Group займається переважно архітектурним і автомобільним скляним бізнесом.
- Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що через санкції в Росії більш як 1 млн працівників залишились без роботи.
- Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг Росії із "ССС-" до "СС".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе