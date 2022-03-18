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В Росії більш як 1 млн росіян залишились без роботи через санкції, - Железняк
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що через санкції в Росії більш як 1 млн працівників залишились без роботи
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2022, п'ятниця
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