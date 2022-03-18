В Росії більш як 1 млн росіян залишились без роботи через санкції, - Железняк

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV.



"В російського керівництва вже змінюється риторика щодо України. Тут велику роль відіграли і санкції від західних партнерів. Якби не було економічної складової, то Путін би не шукав можливості вийти з “обличчям” в цій ситуації. Росіяни точно не інтелігентно розвинуті, щоб зрозуміти зв’язок війни з їх становищем, але вони вже зрозуміли, що відбувається щось погане для них," - розповів Железняк



Железняк також розповів, що він разом із командою відслідковує поведінку міжнародних компаній на російському ринку та перевіряють їхні ресурси. За його словами, у Москві дуже багато бійок та великих черг за одним видом товару.



“Глибинний російський народ поки що не може знайти зв’язок з війною та відсутністю цукру. Те ж стосується і цін в російських магазинах. В кращому випадку в них ціни піднялись на 20%, а подекуди на 30% та 40%. В них банально немає автомобілів. Вони так довго заміщали імпорт, що відсутність закордонного підшипника зупиняє виробництво. В них більш як 1 млн людей залишилось без роботи через санкції,” - додав Железняк

Нагадаємо, 18 березня банк-кореспондент JPMorgan отримав виплати за купонами російських єврооблігацій і після зарахування платіжному агенту вони будуть перевірені та далі сплачені безпосереднім власникам облігацій.

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. У середу держава-агресор повинна була сплатити 117 млн доларів за двома купонами єврооблігацій, невиплата яких (або виплата у рублях, як того хотіла РФ), означала би дефолт Росії.

Проте вранці у четвер Міністерство фінансів Росії заявило, що платіжне доручення іноземному банку-кореспонденту про виплату купонів за суверенними єврооблігаціями РФ виконане, але не зазначило, у якій валюті.