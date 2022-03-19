Дві найбільші нафтосервісні компанії припиняють роботу в РФ

Про це повідомляє Reuters.



Заяви про зупинення діяльності цих компаній послідували за масовим відходом підприємств енергетики, роздрібної торгівлі та споживчих товарів, а також за серією заборон Європейського Союзу і США на поставку нафтових технологій в Росію або імпорт її енергетичних продуктів.

Halliburton заявила, що негайно призупинить майбутню діяльність і згорне свою діяльність в Росії після того, як раніше були припинені поставки в країну запчастин і продуктів, на які поширюються санкції. Schlumberger припинила нові інвестиції та розгортання технологій, продовжуючи при цьому існуючу діяльність відповідно до міжнародних законів і санкцій.

Нагадаємо, японська глобальна компанія AGC Inc., що є найбільшим у світі виробником скла, призупиняє інвестиції в РФ через її вторгнення в Україну.