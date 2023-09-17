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Головна Економіка Американська компанія Halliburton експортувала до Росії обладнання для видобутку нафти і газу на $7,1 млн після того, як нібито вийшла з ринку, - The Guardian

Американська компанія Halliburton експортувала до Росії обладнання для видобутку нафти і газу на $7,1 млн після того, як нібито вийшла з ринку, - The Guardian

17 вересня, 2023 неділя
20:15
Економіка видобуток нафти

Звіти російської митниці засвідчили, що компанія Halliburton експортувала обладнання в Росію на суму понад $7,1 млн після того, як оголосила про припинення своїх операцій в РФ

Про це повідомляє The Guardian.

У звітах є інформація, що дочірні компанії Halliburton експортували обладнання на суму 5 729 600 доларів до свого колишнього філіалу в Росії протягом шести тижнів після продажу. В основному товар доставлявся з США та Сінгапуру, але інформація засвідчує, що товар має походження й інших країн, включно із Великою Британією, Бельгією та Францією.

Halliburton експортувала до Росії різні типи обладнання: від насосів до гайкових ключів для буріння свердловин і добавок до цементу.

Разом з тим, тогоріч у вересні компанія Halliburton, яка є однією з найбільших у світі постачальників обладнання і послуг для розвідки нафти та газу, продала свій офіс в РФ, й почала тиск на всі американські компанії, щоб вони також припинили свою діяльність на території РФ після її вторгнення в Україну.

6 жовтня 2022 року дочірні компанії завершили основну частину експорту, але згідно з записами, остання партія, була за ціною 2939,40 доларів 24 жовтня 2022 року з Малайзії до фірми під назвою Sakhalin Energy, яка розробляє нафтогазовий проєкт "Сахалін-2" на сході Росії й інвестором якої є Газпром.

До грудня 2022 року поставок не було, але потім імпорт обладнання Halliburton до Росії відновився з двох фірм, які не пов’язані з Halliburton. Імпорт відбувався з Туреччини, тому загальна вартість експорту обладнання Halliburton до Росії з моменту припинення діяльності компанії була приблизно 7 163 317 доларів.

Halliburton опублікувала валовий прибуток за рік у розмірі 4,052 мільярда доларів, що на 63,19% більше, ніж торік, попри списання 300 млн. доларів від продажу частки в РФ.

Голова комітету закордонних справ Сенату США Боб Менендес написав Halliburton та їхнім конкурентам SLB і Baker Hughes, що "дуже стурбований" повідомленнями про те, що продажі компаній в РФ продовжувались у 2022 році. Він звинуватив керівництво в прагненні "отримати прибуток", а не в солідарності з Україною.

У Halliburton заявили, що вони були першою великою нафтосервісною компанією, яка вийшла з Росії у повній відповідності до санкцій і вже понад рок не проводять там операції.

Україна обурена дуже повільним виходом великих промислових компаній Заходу з російської економіки. Гліб Каневський, виконавчий директор київського мозкового центру StateWatch сказав, що такі компанії, як Halliburton, слід заохочувати до прозорості щодо того, як вони гарантують, що їхня продукція не потрапляє на російський ринок.

  • Компанія Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), яка є власницею брендів одягу Tommy Hilfiger, Calvin Klein та інших, покинула російський ринок і передала свої активи місцевому бізнесмену.
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Війна з Росією
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