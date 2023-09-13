Американський власник Tommy Hilfiger і Calvin Klein вийшов з російського ринку

Про це інформує російське пропагандистське видання "Коммерсантъ".

Американська фірма PVH продала свої активи ТОВ "Півіейч Сторс Рус" місцевому бізнесмену Денису Щукіну, який був директором роздрібної мережі PVH в Росії.

Нова назва компанії - ТОВ "Рітейл Екселенс", а Щукін став її генеральним директором.

Повідомляється, що в профілі бізнесмена в LinkedIn написано, що до PVH він працював у російському представництві Adidas.

PVH оголосила про своє вихід з Росії у березні 2022 року через повномасштабну війну проти України. У звітності за першу половину 2023 року компанія повідомила, що повністю припинила свою діяльність у РФ, як у роздрібному, так і в гуртовому сегментах.