Американський власник Tommy Hilfiger і Calvin Klein вийшов з російського ринку
Компанія Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), яка є власницею брендів одягу Tommy Hilfiger, Calvin Klein та інших, покинула російський ринок і передала свої активи місцевому бізнесмену
Про це інформує російське пропагандистське видання "Коммерсантъ".
Американська фірма PVH продала свої активи ТОВ "Півіейч Сторс Рус" місцевому бізнесмену Денису Щукіну, який був директором роздрібної мережі PVH в Росії.
Нова назва компанії - ТОВ "Рітейл Екселенс", а Щукін став її генеральним директором.
Повідомляється, що в профілі бізнесмена в LinkedIn написано, що до PVH він працював у російському представництві Adidas.
PVH оголосила про своє вихід з Росії у березні 2022 року через повномасштабну війну проти України. У звітності за першу половину 2023 року компанія повідомила, що повністю припинила свою діяльність у РФ, як у роздрібному, так і в гуртовому сегментах.
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