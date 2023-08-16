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НАЗК запросило керівників компаній, які не вийшли з ринку РФ, побачити наслідки війни на власні очі

16 серпня, 2023 середа
13:34
Війна з Росією НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції направило листи керівникам компаній, які внесені до переліку міжнародних спонсорів війни: їх запросили приїхати в Україну, аби побачити наслідки війни на власні очі

Про це повідомила пресслужба НАЗК. 

"Якщо хтось вважає, що війна десь далеко, то це не так. Ця війна стосується кожного, а її наслідки відчуває увесь світ. Ми хочемо наочно показати міжнародному бізнесу, куди та на що саме йдуть податки, які він сплачує державі-терористу. Саме тому ми запрошуємо керівництво компаній з переліку спонсорів війни в Україну. Ми готові продемонструвати той жах, який принесла Росія на нашу землю і продовжує це робити", - заявив очільник НАЗК Олександр Новіков.

Зазначається, що агенція має сподівання, що після візиту керівники компаній оприлюднять публічні заяви щодо засудження російської агресії та ухвалять корпоративні рішення щодо виходу бізнесу з РФ або скорочення діяльності. 

У НАЗК додали, що такий підхід відповідає Керівним принципам ООН щодо підприємницької діяльності та прав людини. Їх мають дотримуватися усі підприємства. 

"Згідно з ними, щоб оцінити ризики для прав людини, бізнес-підприємства повинні, серед іншого, брати участь у змістовних консультаціях з потенційно постраждалими групами та іншими відповідними зацікавленими сторонами (Принцип 18)", - йдеться у повідомленні. 

  • Нацагентство з питань запобігання корупції станом на 11 травня внесло вже 25 провідних світових компаній до переліку міжнародних спонсорів війни РФ. Це суттєво впливає на їхні прибутки. 
  • Очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська зазначила, що внесення компаній до списку міжнародних спонсорів війни – це вже констатація факту, що ці компанії стають високоризикованими та токсичними, залишаючись працювати на російському ринку

Суспільство
Світ
Економіка
Україна
Росія
бізнес
НАЗК
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