Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"Якщо хтось вважає, що війна десь далеко, то це не так. Ця війна стосується кожного, а її наслідки відчуває увесь світ. Ми хочемо наочно показати міжнародному бізнесу, куди та на що саме йдуть податки, які він сплачує державі-терористу. Саме тому ми запрошуємо керівництво компаній з переліку спонсорів війни в Україну. Ми готові продемонструвати той жах, який принесла Росія на нашу землю і продовжує це робити", - заявив очільник НАЗК Олександр Новіков.

Зазначається, що агенція має сподівання, що після візиту керівники компаній оприлюднять публічні заяви щодо засудження російської агресії та ухвалять корпоративні рішення щодо виходу бізнесу з РФ або скорочення діяльності.

У НАЗК додали, що такий підхід відповідає Керівним принципам ООН щодо підприємницької діяльності та прав людини. Їх мають дотримуватися усі підприємства.

"Згідно з ними, щоб оцінити ризики для прав людини, бізнес-підприємства повинні, серед іншого, брати участь у змістовних консультаціях з потенційно постраждалими групами та іншими відповідними зацікавленими сторонами (Принцип 18)", - йдеться у повідомленні.