Американська нафтосервісна компанія Baker Hughes йде з РФ

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Новий бізнес працюватиме незалежно від Baker Hughes, зокрема – під незалежним брендом, і візьме на себе всі поточні активи, пасиви та комерційні зобов’язання OFS Russia", – повідомили в Baker Hughes.

Зазначається, що Baker Hughes вже підписала угоду про продаж свого бізнесу Oilfield Services у Росії ("OFS Russia") місцевому менеджменту. Угода є наслідок попереднього рішення про призупинення нових інвестицій у Росії та зобов’язання дотримуватися чинних законів і санкцій, зауважують у компанії.

Очікується, що угоду буде завершено у другій половині 2022 року після схвалення владою РФ. У ході процесу виходу з російського ринку компанія підтримуватиме своїх співробітників, що зазвичай означає збереження заробітної плати до завершення угоди.

Відомо, до "Великої четвірки" нафтосервісних компаній входять Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) and Weatherford International (WFT). Такі компанії займаються бурінням свердловин, їх ремонтом, дослідженнями, будівництвом інфраструктури, обслуговуванням нафтопромислового обладнання.

14 липня аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Марія Золкіна заявила, що втративши нафтовий ринок у Європі, Росія його вже не поверне. "Новий постачальник, який зайде на ринок, буде на 10-15 років убезпечений у плані постачання нафти. Росія точно з цього ринку піде і на цей ринок повинні з цікавістю та задоволенням зайти інші – наприклад Катар, який уже запланував збільшити видобуток на понад 40%", - сказала вона.

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