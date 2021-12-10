Американська співачка Тейлор Свіфт постане перед судом за звинуваченням у плагіаті

Про це пише ВВС.



Співачці закидають, що вона вкрала текст для Shake It Off з іншої пісні.



Суддя не задовольнив прохання виконавиці щодо припинення справи, пояснивши, що присяжні можуть з'ясувати, чи є її пісня, яка вийшла 2014 року, плагіатом треку Playas Gon ‘Play 2001 року жіночого гурту 3LW.



В обох піснях є фрази "гравці будуть грати" й "ненависники будуть ненавидіти".



Раніше суддя Майкл Фіцджеральд відхилив позов, назвавши текст треку занадто банальним, щоб бути захищеним авторським правом. Він процитував 13 більш ранніх пісень, які містять схожі слова.



Однак творці треку Playas Gon 'Play Шон Холл і Натан Батлер оскаржили це рішення.



Тейлор Свіфт наполягала на винесенні спрощеного судового рішення - негайної ухвали про те, що вона не порушувала авторські права, але 10 грудня суд відхилив її вимогу. Тепер справу розглянуть присяжні.

Тейлор Свіфт - американська співачка, володарка десяти премій Греммі. Її пісня Shake It Off досягла першого місця чартів США, Австралії та Канади.

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