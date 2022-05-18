Про це написав військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у традиційній колонці для Еспресо.

"Ми знаємо, що США надавали нам значну допомогу, йдеться про зразки відомих гаубиць М777, якими вже воюють на фронті. Міністр оборони України повідомив свого американського колегу, що всі гаубиці вже використовуються проти ворога і вони дійсно допомагають нам на фронті, безпосередньо, біля Харкова і на Ізюмському напрямку", - пише Сергій Згурець.

"Цікаво те, - веде далі експерт, - що такі гаубиці використовуються у парі з українськими машинами КрАЗ, які забезпечують їхню мобільність. Я думаю, що закон про ленд-ліз може бути основою для розвитку нашої оборонної промисловості у відтворенні найбільш перспективних напрямків. Зокрема, важка автомобільна техніка військового призначення може стояти у парі з отриманням закордонної допомоги".

Сергій Згурець додав, що окрім гаубиць, вже використовуються американські зразки техніки зокрема БТР М113. І вже використовуються гелікоптери Мі-17, з одинадцяти зразків три вже працюють в Україні.

"Цей потенціал щодо надання військової допомоги дійсно допомагає нам забезпечити якісно інші можливості для української армії", - підсумовує військовий експерт.

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