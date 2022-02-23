Американські компанії попередили про можливі кібератаки після санкцій проти РФ
Американські приватні компанії та державні установи ризикують постраждати від атаки програм-вимагачів з Росії
Про це заявив високопоставлений кіберчиновник ФБР Девід Рінг після того, як президент США Джо Байден ввів перший пакет санкцій проти РФ, передає CNN.
"Міністерство внутрішніх справ США бере участь у роз’яснювальній кампанії, щоб переконатися, що партнери з державного та приватного секторів знають про розвиток ризиків у сфері кібербезпеки та вживають заходів для підвищення їхньої готовності до кібербезпеки", - йдеться у повідомленні.
Рінг під час телефонного брифінгу зазначив, що Росія продовжує бути "дозвільним робочим середовищем" для кіберзлочинців.
За його словами, США може спостерігати за "збільшенням активності кіберзагроз" з боку хакерів, яких підтримує РФ.
Кіберчиновник порекомендував проаналізувати, як атаки програм-вимагачів можуть порушити надання критично важливих послуг.
- Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада проголосувала за запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії й Ради Федерації через визнання РФ "Л/ДНР".
- США ввели санкції на РФ, які поширюються на суверенний держборг Росії, 44 фінансові установи, п’ять суден, а також кількох представників кремлівської еліти та їхніх родичі.
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