Американські компанії попередили про можливі кібератаки після санкцій проти РФ

Про це заявив високопоставлений кіберчиновник ФБР Девід Рінг після того, як президент США Джо Байден ввів перший пакет санкцій проти РФ, передає CNN.

"Міністерство внутрішніх справ США бере участь у роз’яснювальній кампанії, щоб переконатися, що партнери з державного та приватного секторів знають про розвиток ризиків у сфері кібербезпеки та вживають заходів для підвищення їхньої готовності до кібербезпеки", - йдеться у повідомленні.

Рінг під час телефонного брифінгу зазначив, що Росія продовжує бути "дозвільним робочим середовищем" для кіберзлочинців.



За його словами, США може спостерігати за "збільшенням активності кіберзагроз" з боку хакерів, яких підтримує РФ.

Кіберчиновник порекомендував проаналізувати, як атаки програм-вимагачів можуть порушити надання критично важливих послуг.

Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада проголосувала за запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії й Ради Федерації через визнання РФ "Л/ДНР".

США ввели санкції на РФ, які поширюються на суверенний держборг Росії, 44 фінансові установи, п’ять суден, а також кількох представників кремлівської еліти та їхніх родичі.