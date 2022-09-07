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Головна Наука Американські науковці зняли приголомшливі кадри Титаніка у форматі 8K

Американські науковці зняли приголомшливі кадри Титаніка у форматі 8K

7 вересня, 2022 середа
05:23
Наука Кадри Титаніка у форматі 8K

Компанія підводних дослідників OceanGate Expeditions першою у світі зняла відео уламків Титаніка у форматі 8K

Про це повідомляє CNN.

OceanGate Expeditions зняла ролик цьогоріч. Це перше відео Титаніка у форматі 8K. Науковцям вдалось зняти кадри, які раніше не бачив світ.

Тепер можна краще розгледіти елементи корабля, наприклад назву виробника якорів Noah Hingley & Sons Ltd на якорі лівого борту. На кадрах також видно перший із двох корпусів Титаніка, його величезний якірний ланцюг, перший із шести вантажних трюмів Титаніка та міцні бронзові кабестани корабля.

Науковці також зауважили, що помітили суттєві приклади гниття Титаніка.

"Уламки Титаніка розкладаються швидкими темпами. Солона вода та морський тиск непомітно завдавали шкоди протягом останнього століття й більше, у той час, як мікроби роз’їдали сталевий корпус, утворюючи тисячі зелених плям — тих окислених оранжево-зелених утворень, які звисають з Титаніка, як багато тисяч бурульок. За деякими оцінками, корабель зникне через кілька десятиліть", — сказав Рорі Голден, експерт OceanGate Expeditions.

Уламки Титаніка лежать на глибині 3750 м в Атлантичному океані. 

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