Американські вчені розробляють пристрій, який зможе викликати усвідомлені сновидіння

Про це повідомляє Science Alert.

Усвідомлені сновидіння - це стан усвідомлення того, що ви бачите сон під час циклу сну, і можливість контролювати або маніпулювати сюжетом сновидіння. До 70% людей переживають цей феномен хоча б раз у житті.

Дозвіл клієнтам на доступ до усвідомлених сновидінь може прокласти шлях до продуктивності в нічний час - наприклад, інженери можуть кодувати уві сні.

Оскільки люди проводять уві сні приблизно третину свого життя, Prophetic хоче підірвати недостатню активність, яка відбувається під час сну, викликаючи стан усвідомленого сну.

Працюючи у співпраці з Афшином Мехіном, дизайнером Neuralink N1 від компанії Ілона Маска, що займається імплантацією мозку, Prophetic має на меті вивести стан сну на новий рівень контролю.

Halo носиться як корона і має на меті дати користувачам контроль над своїми сновидіннями. Пристрій використовує поєднання ультразвуку та моделей машинного навчання, створених на основі даних ЕЕГ та фМРТ, щоб визначити, коли користувачі перебувають у стані швидкого сну, щоб викликати та стабілізувати усвідомлені сновидіння.

"Разом ми будемо шукати відповіді на найбільші життєві питання", - зазначають дослідники.

Очікується, що Prophetic планує доставити дані з інституту навесні 2024 року і випустити пристрої навесні 2025 року за ціною від $1,500 до $2,000 за штуку.

Продукт ґрунтується на дослідженнях Інституту Дондерса в Нідерландах, які спрямовані на конкретні ділянки мозку і частоти ультразвуку для оптимальної індукції усвідомлених сновидінь.

Компанія побачила значний інтерес, отримавши "кілька сотень тисяч доларів доходу від бронювання" протягом перших кількох тижнів після відкриття бронювання, натякаючи на потенційно значну базу користувачів, які з нетерпінням чекають на випуск продукту.

Однак деякі експерти скептично ставляться до того, що можна перетворити усвідомлені сновидіння на корисні інструменти.