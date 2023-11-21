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Міжнародна група вчених назвала стадію сну, втрата якої може збільшити ризики розвитку деменції

21 листопада, 2023 вiвторок
15:26
Наука

Нестача глибокого сну підвищує ризик розвитку деменції з віком. Нове дослідження показало, що люди старше 60 років на 27% частіше хворіють на деменцію, якщо вони втрачають лише 1% цього глибокого сну щороку

Про це повідомляє Science Alert.

Повільний або глибокий сон - це третя стадія 90-хвилинного циклу сну людини, що триває приблизно 20-40 хвилин. Це найспокійніша стадія, коли мозкові хвилі та серцебиття сповільнюються, а кров'яний тиск падає.

Глибокий сон зміцнює м'язи, кістки та імунну систему, а також готує наш мозок до сприйняття більшої кількості інформації. 

"Повільний сон, або глибокий сон, багато в чому підтримує мозок, що старіє, і ми знаємо, що сон сприяє виведенню метаболічних відходів з мозку, в тому числі полегшує виведення білків, які накопичуються при хворобі Альцгеймера", - відзначив нейробіолог Метью Пейс  з Університету Монаша в Австралії.

Однак, на його думку, до цього часу вчені не були впевнені в ролі повільного сну в розвитку деменції. Результати останнього дослідження свідчать про те, що втрата фази глибокого сну може бути фактором ризику деменції.

Пейс та його колеги з Австралії, Канади та США обстежили 346 учасників Фремінгтонського дослідження серця, які пройшли два дослідження нічного сну в період між 1995 і 1998 роками та між 2001 і 2003 роками, з середнім інтервалом у п'ять років між періодами тестування.

"Ми використовували ці дані, щоб дослідити, як повільний сон змінювався з віком і чи пов'язані зміни у відсотковому співвідношенні повільного сну з ризиком розвитку деменції в подальшому житті до 17 років потому", - зазначив Пейс.

За 17 років спостереження серед учасників було зафіксовано 52 випадки деменції. Рівень повільного сну учасників, зафіксований під час дослідження сну, також вивчався на предмет зв'язку з випадками деменції.

Загалом було виявлено, що рівень повільного сну знижується з 60 років і далі, причому ця втрата досягає піку у віці від 75 до 80 років, а потім вирівнюється.

Порівнюючи перше і друге дослідження сну учасників, вчені виявили зв'язок між кожним відсотком зниження повільного сну на рік і 27-відсотковим збільшенням ризику розвитку деменції.

Цей ризик збільшився до 32%, коли вони зосередилися на хворобі Альцгеймера, найпоширенішій формі деменції.

"Ми виявили, що генетичний фактор ризику хвороби Альцгеймера, а не об'єм мозку, був пов'язаний з прискореним зниженням повільного сну", - говорить Пейс.

  • Нове дослідження Гарвардських вчених показало, що недосипання може спричинити головний біль та ломоту в тілі протягом дня, що вказує на потенційні нові можливості для лікування.

Світ
Здоров'я
Канада
Австралія
США
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