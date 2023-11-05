Учені з Гарварду з'ясували, що недосипання викликає підвищену чутливість до болю

Про це повідомляє Science Аlert.

Проблеми зі сном загострюють реакцію нервової системи на потенційні больові подразники і посилюють больові відчуття. Але шляхи, через які люди відчувають головний біль і ломоту в тілі після недосипання, не були чітко визначені, що ускладнювало їхнє лікування.

"Ми пропонуємо механізм того, як порушення сну призводить до перебільшеного болю, припускаючи, що використання ендоканабіноїдної системи може розірвати порочне коло між болем і втратою сну", - говорить співавтор дослідження Шицянь Шен, анестезіолог і спеціаліст з болю Гарвардської медичної школи.

Шен та його колеги зі США, Китаю та Південної Кореї провели тести на мишах і виявили, що хронічне порушення сну робить їх більш чутливими до болю і це викликано сигналом від частини мозку, яка називається ретикулярним ядром таламуса (TRN).

TRN відіграє важливу роль у регулюванні пильності та пов'язаний з чутливістю до болю, тому команда хотіла з'ясувати, чи може це стосуватися болю, спричиненого недостатньою кількістю сну.

Дослідники також виявили, що активність канабіноїдного рецептора 1, який бере участь у регулюванні сприйняття болю, знизилася в TRN мишей, позбавлених сну. Потім вони продемонстрували, що блокування канабіноїдного рецептора 1 може протидіяти корисним ефектам NADA.

Схоже, що вони також відіграють важливу роль у регулюванні хронічного болю, пов'язаного з утратою сну. Команда дослідників сподівається, що їхні висновки про роль NADA сприятимуть винайдення ефективніших методів лікування.

"Ці результати дають механістичне уявлення про нейронні схеми, що лежать в основі хронічної гіпералгезії, спричиненої порушенням сну, - підсумовують дослідники, - і роблять ендоканабіноїди потенційними механістичними мішенями для майбутніх досліджень".