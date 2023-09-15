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Головна Наука Вчені з Китаю пояснили, у чому може бути небезпека недосипання

Вчені з Китаю пояснили, у чому може бути небезпека недосипання

15 вересня, 2023 п'ятниця
20:17
Наука людина спить

Дослідження, які провели вчені з Китаю, показують, що недосипання шкодить мозку і може підвищити ризик неврологічних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера

Якщо ви коли-небудь погано спали і наступного дня відчували, що ваш мозок працює нібито вхолосту, ви не здивуєтеся, коли дізнаєтеся, що це не просто швидкоплинне відчуття.

Дослідження показують, що недосипання не просто погіршує настрій, воно шкодить мозку і може підвищити ризик неврологічних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Вчені, які досліджували це явище, зробили важливе відкриття, виділивши білок, який бере на себе удар, коли миші не отримують достатньо сну.

Автори дослідження використовували мишачу модель індукованого безсоння, щоб підтвердити і розширити попередні висновки про негативний вплив недосипання на мозок.

Нестача сну в кінцевому підсумку призвела до зниження рівня білка плейотрофіну (PTN), що, в свою чергу, призводить до загибелі нейронів у гіпокампі, важливому відділі мозку, відповідальному за навчання та пам'ять.

"Ми виявили, що PTN пов'язаний з когнітивними порушеннями, спричиненими недосипанням", - пише команда з Медичного університету Бінчжоу в Китаї в своїй статті.

Щоб оцінити вплив недосипання на когнітивні здібності мишей, дослідники протестували просторові навички тварин при навігації в лабіринті та їхню короткочасну пам'ять при розпізнаванні нового об'єкту.

Аналіз білків показав, що 164 з них були по-різному виражені в мозку мишей з безсонням порівняно з іншими контрольними мишами.

Багато з цих білків мають зв'язок зі збудниками нейродегенеративних захворювань, включаючи хвороби Альцгеймера, Паркінсона та Хантінгтона, у гіпокампі.

  • Фахівець з медицини сну і невролог доктор Скотт Кутчер пояснив, що аби почуватися бадьорим протягом дня, не варто щоранку відкладати сигнал будильника. 

Світ
Здоров'я
Китай
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