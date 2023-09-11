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Невролог пояснив, чому вранці небезпечно відкладати сигнал будильника

11 вересня, 2023 понедiлок
09:34
Здоров'я людина спить

Фахівець з медицини сну і невролог доктор Скотт Кутчер пояснив, що аби почуватися бадьорим протягом дня, не варто щоранку відкладати сигнал будильника

Про це повідомляє Newsweek.

Коли звучить будильник, зазвичай легше відкласти його на 10 хвилин. Але потім він спрацьовує знову, а ви все ще не готові прокидатися, тому цикл дрімоти продовжується.

Хоча це може здатися хорошим способом поступового пробудження, фахівець з медицини сну і невролог доктор Скотт Кутчер розповів, що повторне вмикання будильника схоже на " позбавлення себе від сну штучним шляхом". Він пояснив, як це може ускладнити ранок і зробити процес прокидання ще складнішим. Так як відкладення будильника може подовжити інерцію сну.

"Проблема в тому, що ніхто не любить прокидатися вранці. Ми всі можемо мріяти про те, що прокинемося, випурхнувши з ліжка, як діснеївська принцеса, але сам акт пробудження майже для всіх є неприємним", - каже Кутчер. "Це називається інерція сну - відчуття, що вас тягне назад до сну, ніби на дно океану".

Інерція сну - це термін, який використовується для позначення млявості та втоми, що відчуваються вранці. Вона може характеризуватися зниженим збудженням і погіршенням продуктивності одразу після пробудження.

Хоча вважається, що інерція сну зазвичай триває близько 30 хвилин, дослідження 2022 року, опубліковане в Journal of Physiological Anthropology, підкреслило, що перемикання будильника в режим "повтору" фактично подовжує інерцію сну, а не зменшує її.

Автори дослідження дійшли висновку, що відкладання будильника призводить до багаторазових вимушених пробуджень, замість того, щоб пережити сонний стан лише один раз, а потім прокинутися.

Кутчер додає, що "інерція сну, як правило, гірша, коли ми прокидаємося з більш глибоких стадій сну". Отже, якщо встановити будильник на більш ранній час, ніж потрібно, то, швидше за все, буде ще важче встати з ліжка.

Рішення натиснути на кнопку повтору вранці може здатися вам найкращим варіантом, оскільки ви кажете собі, що почуватиметеся більш відпочившим після цих додаткових 10 хвилин. Однак, за словами Кутчера, ці дорогоцінні додаткові хвилини відпочинку не такі цінні, як справжній сон.

"Все, що робить дрімота, - це обмін глибокого сну на більш легкий сон. Але цей глибокий сон, який зазвичай є швидким сном рано вранці, має вирішальне значення для консолідації пам'яті та виконавчої діяльності", - зазначив невролог.

Швидкий сон, який зазвичай називають "фазою швидких рухів очей", має вирішальне значення для сновидінь, емоційної обробки та здорового розвитку мозку. Фахівці Фундації сну додають, що швидкий сон також може допомогти організму підготуватися до пробудження, оскільки він активує центральну нервову систему.

Утім, замість того, щоб щоранку кілька разів натискати кнопку повтору, Кутчер рекомендує ставити один будильник на максимально пізній час і одразу ж прокидатися. Зокрема, він пропонує дотримуватися певних звичок, наприклад, відкривати штори вранці, щоб впустити денне світло, або рухатися, щоб підвищити рівень бадьорості.

"Мій маленький ранковий трюк полягає в тому, що я не взуваюся і не надягаю шкарпетки до самого виходу на роботу. Холод - це ще один сильний сигнал тривоги, і ходіння босоніж по холодній підлозі допомагає мені прокинутися", - поділився Кутчер.

Наука
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