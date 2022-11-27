Американський астронавт Скотт Келлі приїхав в Україну
До Києва 27 листопада приїхав американський астронавт Скотт Келлі. Наприкінці жовтня він став послом United24
Про приїзд астронавта повідомила координаторка United24 Ярослава Гресь.
Скотт Келлі - астронавт, рекордсмен з сумарного перебування в космосі.
"Дівчата, я якось рік провів на космічній станції, де єдиний спосіб прийняти душ, це протерти себе рушником. Купую квиток на літак, зустрінете? Бо як інакше я буду розповідати про Україну і підтримувати Україну, якщо не переживу це все з вами", - переповідає слова астронавта Ярослава Гресь.
- До слова, чемпіони міжнародних кіберспортивних змагань NAVI оголосили про співпрацю з платформою United24, Олександр Костилєв уже відправив $100 тис. на машину швидкої допомоги
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