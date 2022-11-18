Про це мовиться на сайті клубу NAVI.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere повідомила про початок співпраці з фандрейзинговою платформою UNITED24. Гравець десятиліття у CS:GO Олександр "s1mple" Костилєв уже зробив перший донат в розмірі $ 100 000.

"За ці гроші буде придбана машина швидкої допомоги, яка точно врятує чиїсь життя", - повідомляє NAVI.

Також наголошується, що клуб разом з компаніями Maincast та Starladder готують благодійний турнір. Кошти, зароблені під час змагання, перерахують UNITED24.

"Кожен внесок на медичний напрямок через фандрейзингову платформу UNITED24 - це десятки швидких, ШВЛ, медичного обладнання. Та головне - це тисячі врятованих життів українців. Ми вдячні Олександру Костилєву та найкращим кіберспортсменам світу, які допомагатимуть українським медикам рятувати життя, а медичній системі вистояти під час війни. Це чудовий приклад, як представники бізнесу чи спільноти можуть наближати нашу перемогу", - прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, що член клубу NAVI Олександр "S1mple" Костилєв наприкінці лютого 2022 року вже перерахував понад 1,5 млн грн на допомогу українській армії.

13 листопада Костилєва визнали гравцем десятиліття в CS:GO за версією Electronic Sports League.

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