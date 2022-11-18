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Головна Спорт Кіберспортивна команда NAVI стала партнером United 24 і зробила перший внесок - $100 тис.

Кіберспортивна команда NAVI стала партнером United 24 і зробила перший внесок - $100 тис.

18 листопада, 2022 п'ятниця
17:43
Спорт NAVIxUnited24

Чемпіони міжнародних кіберспортивних змагань NAVI оголосили про співпрацю з платформою UNITED24, Олександр Костилєв уже відправив $100 тис. на машину швидкої допомоги

Про це мовиться на сайті клубу NAVI. 

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere повідомила про початок співпраці з фандрейзинговою платформою UNITED24. Гравець десятиліття у CS:GO Олександр "s1mple" Костилєв уже зробив перший донат в розмірі $ 100 000.

"За ці гроші буде придбана машина швидкої допомоги, яка точно врятує чиїсь життя", - повідомляє NAVI.

Також наголошується, що клуб разом з компаніями Maincast та Starladder готують благодійний турнір. Кошти, зароблені під час змагання, перерахують UNITED24.

"Кожен внесок на медичний напрямок через фандрейзингову платформу UNITED24 - це десятки швидких, ШВЛ, медичного обладнання. Та головне - це тисячі врятованих життів українців. Ми вдячні Олександру Костилєву та найкращим кіберспортсменам світу, які допомагатимуть українським медикам рятувати життя, а медичній системі вистояти під час війни. Це чудовий приклад, як представники бізнесу чи спільноти можуть наближати нашу перемогу", - прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

  • Нагадаємо, що член клубу NAVI Олександр "S1mple" Костилєв наприкінці лютого 2022 року вже перерахував понад 1,5 млн грн на допомогу українській армії.
  • 13 листопада Костилєва визнали гравцем десятиліття в CS:GO за версією Electronic Sports League.

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кіберспорт
допомога Україні
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